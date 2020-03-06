Меган Маркл вернулась в Великобританию после отказа от титула

Для выхода принц Гарри предпочел синий классический костюм и белую рубашку. Меган Маркл появилась в бежевом пальто и черных туфлях на шпильке. С нюдовым макияжем и аккуратно уложенными набок волосами она выглядела элегантно и свежо.
Герцоги Сассекские посетили церемонию вручения Endeavour Fund Awards, передает Пятый канал. Это ежегодное мероприятие посвящено спортивным достижениям раненых и больных военнослужащих. Оно входит в обязанности членов королевской семьи, которые Меган Маркл и принц Гарри будут исполнять до 31 марта.
Напомним, что теперь супруги проживают в Канаде. Как только они сложат с себя монаршие обязанности, власти этой страны перестанут обеспечивать их безопасность.
Канада оплачивала защиту герцогов Сассекских, как того требовал их статус. Местные жители были возмущены тем, что расходы на обеспечение безопасности Меган Маркл и принца Гарри фактически были взвалены на них как на налогоплательщиков.
Как писали "Дни.ру", ранее принц Гарри вернулся в Великобританию, чтобы посетить несколько мероприятий. Позже к мужу присоединилась Меган Маркл. Между тем Елизавета II до сих пор не понимает, почему младший внук решил отречься от монаршей семьи.
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