Тарзан объяснил негаснущее сексуальное влечение к Королевой за 20 лет брака

Чувства стриптизера и певицы на протяжении почти двух десятков лет не гаснут. Чтобы не охладеть друг к другу и не поссориться до разрыва отношений, необходимо, по словам Сергея Глушко, слушать и слышать друг друга.
Тарзан отметил, что у супругов всегда должна быть готовность идти на уступки. Так, он может извиниться перед Наташей Королевой, даже если прав в споре, но не хочет ссоры. Сергей Глушко советует "уложить" свою гордыню, передает РИА ФАН.
Кроме того, он призвал влюбленных меньше слушать окружающих и сравнивать свои отношения с другими. Муж исполнительницы советует быть уверенным в себе, и тогда в отношениях будет царить приятная и теплая атмосфера.
По словам Тарзана, они с супругой никогда не забывают день свадьбы. Эту важную для обоих дату они отмечают ежегодно. Более того, у звездной пары есть несколько праздников, которые они обязательно справляют. В частности, это дни рождения.
Напомним, Сергей Глушко и Наташа Королева состоят в любовных отношениях с начала нулевых. В августе 2003 года пара официально зарегистрировала брак. Супруги воспитывают сына Архипа.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Проголосуем? Кто считает красивой Виталину Цымбалюк - Романовскую?
Хотел сына, а родилась дочь
Клонирование
Чё вы такие тупые а?
Почему хохлушки всюду преуспели? А другие не везет?
Нью
Комплекс неполноценности...
Дочь влюбилась в старика
Помощь родному человеку
Муж заставляет худеть