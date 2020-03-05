"Мохнатые ляжки": странная дочь Успенской шокировала новым фото

После скандальных разбирательств с Любовью Успенской ее дочь Татьяна Плаксина уехала в Америку. Оттуда 30-летняя женщина шлет неоднозначные фото и видео.

Буквально вся страна знает, что происходит в личной жизни Любови Успенской после того, как ее единственная дочь Татьяна Плаксина дала откровенное интервью, в котором обвинила певицу в многолетнем физическом и эмоциональном насилии. Вскоре последовала реакция и самой артистки. Она опровергла слова дочери, заявив, что любит ее больше жизни, а единственное, в чем ее можно упрекнуть, – что давала ей слишком много свободы.

Действительно, к своим 30 годам Татьяна Плаксина нигде не работала, хотя в разное время занималась и музыкой, и поэзией, и живописью. Также она много путешествовала. После того, как женщина сломала челюсть и лишилась нескольких зубов при загадочных обстоятельствах, стали говорить, что Татьяна ведет себя странно. Для начала она с помощью матери обрила голову, затем последовало резонансное интервью. Любовь Успенская убеждена, что психика ее дочери подверглась непоправимым изменениям после того, как та побывала в Перу и попробовала наркотический напиток "Аяваска".

После скандала с матерью Татьяна Плаксина уехала в США. Оттуда она периодически шлет видео, на которых странно себя ведет: воет или поет и пританцовывает. Ролики Таня разбавляет фотографиями своих крайне неоднозначных картин. А теперь и вовсе выложила снимок, на котором запечатлена сидящей на скамейке и демонстрирующей небритые ноги.

Подписчики ее инстаграм-аккаунта выразили свое мнение. Одни возмутились: "Мохнатые ляжки…", "Голову бреет, а ноги нет", "Как мне жаль Любовь Успенскую", "Даже немного завидно) тут за каждый волосок переживаешь.... не дай Бог где-то что-то))) а Таня вообще все пофиг (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)". Другие поддержали Татьяну Плаксину и похвалили за смелость и свободу. "Люди, смиритесь с тем, что у женщин растут волосы. На всем теле. Разной жесткости. Разного цвета. Таня потрясающая, красивая и талантливая женщина", "Вообще восхищаюсь такими людьми, которые не боятся быть собой", "Это фото о свободе! Жаль, вам из ваших шор это недоступно для понимания)) Это о вкусе к жизни. Эти вкусы бывают разные, к счастью".