Малолетний цыганенок отказался от близости с 66-летней Успенской

"Я цыган, а цыгане очень любят Успенскую, – улыбнулся артист. – Мне нравится ее творчество – все, что она делает на протяжении долгих лет. Да, мы в хороших отношениях, дружим, общаемся. Я познакомил ее с мамой, знаком с ее семьей, братьями. Ходил на день рождения ее дочери, которая поет очень прикольно на португальском языке".
А вот настоящей близости между 21-летним цыганенком Леонидом Алексеевичем Вакульчуком и 66-летней еврейкой Любовью Залмановной Сицкер не случилось, увы. "Я был бы рад назвать себя близким другом Любови Успенской, но она взрослый человек и с такой длинной историей... Не знаю, как бы она это описала. У взрослых все совсем по-другому", – цитирует CYGO "ЖАРА Magazine".
Напомним, что в 2019 году певец был номинантом премии "ЖАРА Music Awards". А в середине февраля у него вышел трек "Девочка с красивыми глазами".
Что касается Успенской, она после творческого контакта с CYGO заявила: "Я больше не королева шансона. Это место вакантно. Могу продать дешево, со скидкой. Я записала много новых песен, в том числе и на украинском языке. Попробовала себя даже в хип-хопе – спела с талантливым рэпером CYGO, впереди у меня еще долгожданная работа 50 CENT. Я не боюсь экспериментов, поэтому корону королевы шансона снимаю. Ухожу из этого королевства, иду все выше и выше".
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