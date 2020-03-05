Малолетний цыганенок отказался от близости с 66-летней Успенской

Уроженца белорусского города Могилева Леонида Вакульчука все знают под псевдонимом CYGO. Имя рэпера прогремело в 2018 году, когда его Panda E стала самой популярной композицией в соцсети "ВКонтакте". А потом был нашумевший дуэт с Любовью Успенской ("Черная роза"). О том, как складываются отношения молодого исполнителя с пенсионеркой российской эстрады, рассказал сам CYGO.



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