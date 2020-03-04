"Друзья так не поступают!": оскорбленная подлостью Кудрявцева пристыдила директора "Муз-ТВ"

Лера Кудрявцева решила отметить на слова Армана Давлетярова о том, что телеведущей грех жаловаться. Она призвала продюсера к мирному телефонному разговору.

Лера Кудрявцева не думает успокаиваться после новости о том, что генеральный директор "Муз-ТВ" Арман Давлетяров не позвал ее в этом году вести премию телеканала. Вместо нее на сцену выйдет звезда "Дома-2" Ольга Бузова. Ранее 48-летняя телеведущая назвала подлостью тот факт, что продюсер лично не предупредил ее об изменениях в церемонии. О своей обиде она тогда рассказала порталу Super.

После этого Давлетяров в интервью этому же изданию решил объяснить ситуацию. Оказалось, Кудрявцева, которая вела церемонию с 2003 года, не находится на долгосрочном контракте и всегда принимала участие в премии на тех же основаниях, что и другие ее ведущие. Изменение их состава на церемонии Арман назвал нормальной практикой. Он также отметил, что Леру известили бы об изменениях, будь это другой проект телеканала. Что касается премии, продюсер в праве не отчитываться перед лицами "Муз-ТВ".

Эти слова не устроили Кудрявцеву. В разделе "Сторис" своего инстаграм-аккаунта она записала обращение Давлетярову.

"Арман, тебе прекрасно ясно, о чем был мой месседж, поэтому приплетать сюда канал "Муз-ТВ" и премию не стоит. Мой месседж был о наших с тобой личных отношениях. Поскольку мы прекрасно с тобой общались, ты мой сосед, и живем мы дом в дом. Я думаю, что разговор по телефону был бы намного важнее и как-то по-дружески, чем если бы я что-то узнавала из СМИ. <...> Друзья так не поступают!", – высказалась телеведущая.

Лера отметила, что не расстроилась и против Ольги Бузовой ничего не имеет. Также звезда пожелала хорошей организации "Премии Муз-ТВ".

Напомним, музыкальная премия телеканала "Муз-ТВ" состоится 5 июня 2020 года. Помимо Ольги Бузовой, ведущими вечера будут Ксения Собчак, Максим Галкин и Александр Ревва.