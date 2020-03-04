Нино Нинидзе спасла заболевшего пневмонией Максима Виторгана

Если бы не Нино Нинидзе, Максим Виторган вполне мог оказаться в больничной палате надолго. Но актриса не стала слушать возлюбленного и поступила по-своему.

Ранее сообщалось, что Максиму Виторгану поставили неутешительный диагноз пневмония. Он пожаловался медикам на повышенную температуру, которая достигала 40 градусов, кашель и одышку. Но болезнь могла вызвать осложнения, поскольку актер не хотел вызывать врачей. На этом настояла его избранница Нино Нинидзе. От госпитализации Виторган все равно отказался, он намерен обратиться к специалистам из частной клиники.

Из-за эпидемии коронавируса некоторые звезду шоу-бизнеса также соблюдают меры предосторожности. Например, Ксения Бородина заговорила о необходимости быть бдительными в аэропортах. Свой концертный тур по Китаю отменили Яна Рудковская и Евгений Плющенко. Тимати и Анастасия Решетова пользуются масками даже дома. Гостья Недели моды в Париже Светлана Лобода не стала посещать Лувр.

Поясним, у Максима Виторгана не был обнаружен коронавирус. Сейчас с ним все хорошо, врачам удалось сбить высокую температуру. Хорошо себя чувствует и находящаяся с ним рядом Нино Нинидзе. К слову, пара вместе уже почти год. Актер признавался, что с появлением Нино его жизнь изменилась в лучшую сторону.