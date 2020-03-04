Взрыв хохота: Валерия посмеялась над открывшей рот Бузовой

Певица Валерия, ее супруг, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, телеведущая Ксения Собчак, шоумен Александр Ревва, рэпер Егор Крид, генеральный директор МУЗ-ТВ Арман Давлетьяров, звезда реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова и певица Zivert пообщались с журналистами за традиционным пресс-завтраком. Они раскрыли некоторые подробности будущей церемонии награждения премией МУЗ-ТВ.
Особенно выделилась Бузова. "Мне говорят, что я королева хайпа, а я как раз-таки против хайпа. Я за искренние чувства, за настоящую любовь, когда люди друг друга не используют, когда МУЗ-ТВ использует меня по назначению, потому что я профессионал", – заявила звезда скандально известного телешоу "Дом-2".
Речь Ольги прервал взрыв хохота. Не сдержалась даже обычно хладнокровная Валерия. Портал Teleprogramma.pro любезно предоставил ролик, в котором гости смеются над словами поющей ведущей.
"... а не для того, чтобы хайпануть, да, Арман? Да! Молчание – знак согласия. Поэтому очень хочется на самом деле, чтобы в этом современном мире, где все помешаны на получении популярности тяжелым способом, чтобы они не забывали оставаться человеком", – продолжила Бузова.
Затем она а капелла исполнила новую песню. Гости поддержали артистку – начали пританцовывать, сидя на стульях. Находившийся рядом Егор Крид старался не смотреть на звезду "Дома-2".
Говорят, Ольга Бузова заменит на церемонии, которая состоится в начале лета, Леру Кудрявцеву. Для последней эта новость стала неприятным сюрпризом.
"Честно говоря, не ожидала, что телеканал, на котором я тружусь долгие годы, где лежит моя трудовая книжка, к которому я имею непосредственное отношение, даже не поставил меня в известность о таких изменениях. Мне кажется, это подлость", – высказалась Кудрявцева в интервью.
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