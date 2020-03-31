Врачи не могут разобраться с болезнью Лещенко

У 78-летнего Льва Лещенко подтвердился диагноз коронавирус. Несмотря на то, что артиста перевели из реанимации в обычную палату, медики, по словам его директора, не могут понять природу его болезни.

В последние дни появилось много различной информации о здоровье Льва Лещенко, госпитализированного в Коммунарку. 78-летний исполнитель попал в клинику в тяжелом состоянии. Позже его перевели в реанимацию, так как начались проблемы с дыханием. Сейчас жизни певца ничто не угрожает, его перевели в обычную палату, где, кстати, находится его 66-летняя супруга Ирина, у которой тоже коронавирус.

Помощник Андрей Гайдель рассказал: "У Льва Валерьяновича обширная пневмония, ему то лучше, то хуже. Постоянно берут анализы. На коронавирус пересдавал уже несколько раз. Активно лечится".

По словам представителя Льва Лещенко, ситуация не так проста, как кажется со стороны. "Врачи не могут пока понять природу его пневмонии, откуда она появилась. Может быть, давно протекала в слабой форме, а сейчас активизировалась. Состояние на данный момент стабильное, разговаривал с ним сегодня", – цитирует помощника артиста Starhit.

Тем не менее, Лев Лещенко не унывает. Помощник рассказал, что певец умудряется работать даже в больнице. Условия в клинике его полностью устраивают, тут есть все для комфортной жизнедеятельности. "Но огромное количество негативных отзывов, неверной информации, которую он прочитал и увидел, наверное, подкосили его здоровье больше, чем все остальное", – высказал мнение помощник артиста.