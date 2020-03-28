"Мама просила потерпеть": дочь Заворотнюк удивила откровением

Поклонники ежедневно ждут новостей о самочувствии больной раком Анастасии Заворотнюк. Наследница артистки Анна периодически пишет о звездной матери в соцсети – сделала она это и сейчас, но темой поста стало отнюдь не здоровье актрисы.

В "Инстаграм" дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о событии, которое кардинально поменяло ее личность и взгляд на жизнь. Таковым стал переезд и учеба девушки в США.



Она отметила, что смена места жительства – это тот барьер, который многие не могут преодолеть из-за страха перемен и других жизненных обстоятельств. Анна отметила, что ее подготовка к вступительным экзаменам была невероятно долгой и сложной, но результат оправдал старания. Наследница поступила в престижный университет в Нью Йорке и нашла прекрасное жилье рядом с вузом.

Приехав в Америку и осознав, что абсолютно одна и никого не знает в этот мегаполисе, дочь Анастасии Заворотнюк охватили страх и паника. Анна призналась, что всегда была домашним ребенком, окруженным любовью, вниманием и заботой родных.

После первого дня в вузе девушка позвонила со слезами Анастасии Заворотнюк. Ей очень хотелось вернуться обратно. "Моя мама, невероятно мудрая женщина, попросила меня потерпеть хотя бы несколько месяцев", – поделилась Анна.

Анне потребовалось время, чтобы начать преодолевать себя и взрослеть. Прежде всего, мешал языковой барьер. но вскоре все наладилось. В течении второго месяца пребывания в США она встретила друзей, и жизнь заиграла новыми красками. Стоит отметить, что эти откровенные заявления о жизни немного удивили фолловеров, многие из которых ждали новостей об Анастасии Заворотнюк.

