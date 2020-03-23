"Лучше выпей водки": дочь Виторгана шокировала методами воспитания знаменитого родителя

Полина Виторган дала интервью, в котором рассказала об отношениях со старшим поколением семьи. Также актриса поделилась методами воспитания, которые применял к ней отец.

Звезда сериалов призналась, что у нее довольно доверительные отношения с родственниками. Родители никогда ничего ей не запрещали. Девушка даже не побоялась сразу рассказать матери о том, что первый раз попробовала курить сигареты.

В целом и другие подростковые переживания не стали причиной для ссор в семье. "Помню, с подружкой моей школьной пили какой-то алкоголь, причем какую-то жесть типа "Ягуара". И я тоже сказала папе, папа такой: "Ты что, не пей эту гадость, лучше выпей водки", – вспоминает Полина.

Максим Виторган также советовал дочери экспериментировать в его присутствии. "Не кури ни с кем в подворотне никакую травку, лучше сделай это со мной", – цитирует отца актриса.

Девушка призналась, что помнит только один случай, когда обманула родителей. Они с друзьями отправились на вечеринку, и Полина решила не предупреждать семью о предстоящей попойке, так как ей было лень объяснять, куда и с кем она идет. В процессе возлияний артистка договорилась встретиться с отцом, но случайно заснула. Девушка не услышала, как ей звонили родители, и после пробуждения обнаружила 60 пропущенных вызовов от отца и белую от страха мать дома. "После этого я поняла, что обманывать – не моя тема", – призналась Виторган в интервью изданию "Вокруг ТВ".