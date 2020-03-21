Запустил пультом: Потап выплеснул агрессию на Каменских

Музыкант выложил в своем инстаграм-аккаунте постановочный ролик. Он показал, чем они занимаются с Настей Каменских во время пребывания дома. На видео певица сидит на диване и смотрит телешоу. Делает это она с недовольным выражением лица. При этом монотонно повторяет одну и ту же фразу. Сидящий рядом в шапке-ушанке Потап в итоге не выдерживает и с криком запускает в супругу пультом от телевизора, передает Пятый канал.
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