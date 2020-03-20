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Родившая Миронова откровенно о "любовнике": Это просто опасный человек

Мария Миронова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
46-летняя Мария Миронова родила осенью прошлого года. В откровенном интервью актриса рассказала о беременности и о муже, который моложе нее.
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Мария Миронова мать двоих детей. Первый сын Андрей появился на свет, когда она была очень молода. Актриса призналась, что быть мамой в 19 лет и в 45 совсем разные вещи. "Другое отношение и к себе, и ребенку. Мне гораздо сложнее даются отлучки из дома", – отметила артистка.

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Примечательно, что о беременности Мария Миронова сообщила сама. Онат сделала этого, чтобы избежать слухов и догадок. Например, в Сети стали обсуждать, будто артистка рожает с помощью ЭКО, а кто-то и вовсе предположил, что она воспользовалась помощью суррогатной матери.

Однако артистка опровергла всю эту информацию, отметив, что зачала естественным путем. В качестве доказательства она привела съемочную группу фильма "В шаге от рая", которая видела ее пятимесячный беременный живот.

Интересно, что Мария Миронова рожала в Греции, потому что, по ее словам, любит солнце и море. К тому же ей попался замечательный врач, который ее успокаивал и поддерживал. "Беременность и роды в 20 лет, и сейчас – это две большие разницы. В этот раз мне было гораздо сложнее и физически, и психологически", – призналась Мария Миронова.

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Зашла речь и о муже актрисы. Много всяких слухов ходило вокруг него. Согласно одним данным, избранником актрисы стал греческий магнат, по другим – 28-летний Андрей Сорока, ее коллега. "Моего мужа действительно зовут Андрей. Но он не грек, а русский, работает в компании, которая занимается медицинскими технологиями. Он действительно младше меня, но ненамного. Я его не скрываю, но он не публичный человек", – рассказала актриса.

Мария Миронова опровергла информацию, что ее любовником был некий врач Дмитрий Барановский, который ранее давал весьма откровенное интервью об актрисе. "Это просто больной человек, который состоит на учете в психиатрической клинике. Я это заявляю совершенно ответственно, потому что была вынуждена вникнуть в эту историю, когда он начал меня преследовать. Это просто опасный человек", – цитирует артистку сайт "Комсомольская правда".

Автор: 20 марта 2020, 16:26

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