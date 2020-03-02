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Шоу-бизнес

Выжившие в бассейне с сухим льдом пришли плакаться на шоу Малахова

Кадр youtube.com
В программу "Прямой эфир" пригасили оставшихся в живых участников "смертельной" вечеринки в бане. Они рассказали Андрею Малахову, как умирали их друзья.
прочитано 1545 раз

В студии повисло молчание. Ведущий представил гостям родных Натальи Монаковой, которая стала жертвой неудачного розыгрыша с сухим льдом. Андрей Бойко, парень погибшей, еле сдерживал слезы. Он признался, что принимает успокоительные. Нина Фролова с заплаканными глазами растерянно смотрела в зал и почти ничего не говорила о смерти дочери. "Сначала появился фокусник, затем Валентин сказал, чтобы все пошли в баню, где будет какой-то сюрприз для Кати", – рассказал мужчина, потерявший возлюбленную.  

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В программе "Прямой эфир" включили аудиозапись звонка Валентина в компанию, где он покупал сухой лед. Как пояснил Андрей Малахов, еще пять лет назад ни одна компания не могла продавать это вещество частным лицам. В телефонном разговоре было слышно, как продавец предупреждает покупателя о возможных последствиях. "Дико, конечно, звучит, но Вы знаете, что у Вас возможны ожоги. Потому что постоянная температура сухого льда -77 градусов", – говорит оператор.  Мужчина же в свою очередь показывает осведомленность: "При прикосновении с телом". Девушка предупреждает, что компания не будет нести ответственность за возможные травмы. Муж блогера обещает, что они будут предельно осторожны.

На видео, которая сняла одна из участниц вечеринки, звучит фраза, брошенная в шутку: "Все, он умер, его больше нет с нами". Девушка говорит это о своем парне, который первым прыгнул в бассейн с сухим льдом. На тот момент ему уже было плохо и он звал на помощь, но никто не понял, что случилась трагедия. Андрей Бойко восстановил нить событий.

"Сначала прыгнул Слава. И когда он выпрыгнул, все подумали, что шутка. Видимо, он не мог даже закричать из-за отсутствия кислорода в легких. Затем прыгнул Сергей и Катя. После чего Наташа сказала "Я хочу прыгнуть". И пошла. Я стоял рядом. Она прыгнула, и тут начали выходить люди уже в судорогах. Сначала это еще не воспринималось, как что-то такое, а скорее как шутка, как элемент шоу", – рассказал молодой человек.

В какой-то момент он понял, что все пошло не по сценарию, прыгнул за своей девушкой в бассейн, не нашел ее там, начал отключаться и еле выполз обратно. К программе "Прямой эфир" присоединился Вячеслав Звягин, который первым отправился купаться в ядовитую жидкость. Медикам удалось спасти его жизнь. Как отметил Андрей Малахов, мужчина родился в рубашке. "Кто-то выкрикнул мое имя. Ну Славик, так Славик. И я прыгнул. Это весело, это здорово. Первое, что мы делаем, выныривая, это вдох. И вот я выныриваю, вдох – и ничего. То есть нет воздуха совершенно. Я пытался прыгнуть выше, чтобы быть над паром этим, и не смог", – вспоминает Вячеслав свои ощущения. Он попытался заверить зал, что никто не подозревал, что может случиться такая трагедия. Участники вечеринки видели, что Валентин Диденко подготовился, раз раздал всем защитные костюмы, то есть он знал, что делает, поэтому ни у кого не возникло мысли проверить. 

Напомним, трагедия произошла 28 марта в одном из столичных банных комплексов. Блогер-миллионник Екатерина Диденко отмечала свой 29-й день рождения. Муж решил устроить ей сюрприз и заказал 25 килограммов сухого льда, которые опрокинули в бассейн. Однако из-за реакции, которая произошла с веществом при контакте с хлорированной горячей водой, несколько человек получили химические ожоги дыхательных путей. Трое человек погибли – муж блогера и двое друзей.

Автор: 2 марта 2020, 13:10

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