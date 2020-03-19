"Тяжелые времена": Михайлов нашел верное средство от коронавируса

Совместно с группой Artik&Asti Стас Михайлов записал композицию "Возьми мою руку". Артистам удалось соединить в одном треке и романтичный текст, свойственный творчеству Михайлова, и современную мелодию с рэпом, присущие Artik&Asti.
"Когда я увидел текст этой песни, сразу понял, что это будет дуэт: нужно было оживить ее женским вокалом и рэпом. Так у нас с Artik&Asti и вышло. Невероятный голос Асти, уверен, снова покорит всех, а часть Артика добавляет песне драматизма", – говорит Стас Михайлов.
Эта жизнерадостная песня пришлась ко двору во время, когда людьми движут тревога, уныние, депрессия. "В условиях, когда люди переживают и поддаются панике, надо друг друга поддерживать. А этот трек – глоток свежего воздуха", – улыбается Михайлов.
Стас говорит о том, что мы уже переживали много тяжелых времен и считает что главное сейчас не унывать. "Жизнь не кончается! Мы с вами живы и здоровы, поэтому должны иметь положительный настрой!" – улыбается артист.
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