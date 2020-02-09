Будет дочка: объявлено о пополнении в семье Петросяна и Брухуновой

О романе Евгения Петросяна со своей помощницей Татьяной Брухуновой впервые заговорили после развода артиста с третьей супругой. Юморист прожил в браке с Еленой Степаненко с 1985 по 2018 год. Отмечается, что инициатором разрыва стала сама артистка.
Многие поклонники считают, что именно близкие отношения с Татьяной Брухуновой поставили крест на браке Евгения Петросяна с Еленой Степаненко. Однако юморист никак не комментирует эти слухи. Молчание хранит и его молодая помощница.
В декабре 2019 года Евгений Петросян и Татьяна Брухунова тайно узаконили отношения. В Сети распространились сообщения, что влюбленные так скоро расписались из-за беременности молодой помощницы.
В социальной сети "Инстаграм" один из подписчиков Татьяны Брухуновой заявил, что у пары родится дочка. С ним согласился другой пользователь: "Вы такая счастливая на фото, что волей-неволей люди начинают думать, что вы в положении".
Однако сама супруга Евгения Петросяна высмеяла эти заявления. "О, как! Спасибо, буду хоть знать, к чему готовиться", – написала помощница юмориста. Татьяна Брухунова добавила, что уже третий год подряд слышит прогнозы о ребенке.