Взбешенная Любовь Успенская подает в суд на НТВ из-за психически больной дочери

Любовь Успенская в ярости из-за давления на дочь Татьяну Плаксину. Певица идет на крайние меры, чтобы добиться справедливости.

Истинную ситуацию в семье артистки раскроют в шоу "Звезды сошлись" на канале НТВ. В программе расскажут, что осталось за кадром скандального выпуска передачи с дочерью Любови Успенской.

В новом выпуске будет озвучено, что на самом деле происходило в момент записи громкого эфира. По уверениям телевизионщиков, Татьяна Плаксина лично обратилась к редакторам за помощью. Вскроется и правда и о диагнозе звездной наследницы, которая, как утверждает мать, страдает хроническим шизофреноподобным психозом.

Любовь Успенская намерена подать в суд на НТВ из-за скандального выпуска с дочерью. Юрист звезды Александр Бенхин рассказал, что она уже подготовила 17 исков в адрес телеканала. "Скорее всего, будет проведена еще одна медицинская экспертиза, которая должна показать, что дочь Любови Залмановны не могла отвечать за свои слова. Подзащитная намерена потребовать с НТВ 500 тысяч долларов в качестве морального ущерба", – цитирует юриста Starhit.ru.

Напомним, дочь знаменитой певицы обвинила Любовь Успенскую в жестоком обращении. Скобы, та удерживала ее в клинике для душевнобольных. Певица же уверяет, что команда шоу воспользовалась нестабильным душевным состоянием Татьяны Плаксиной.

Известно, что пока дочь Любовь Успенской решила остаться с отцом — Александром Плаксиным. "Пусть они будут счастливы! Пусть она докажет, что хочет. Теперь у нее свобода полная", – заявила певица.