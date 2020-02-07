Ида Галич родила первенца

Популярная телеведущая Ида Галич впервые стала мамой. Сегодня, 7 февраля, в 9:47 утра девушка родила сына.

Мальчика назвали Леоном. Вес малыша составил 3880 килограмма.

"Это лучший день в моей жизни! Мы так все тебя любим, сын! Мы с папой всегда будем рядом!" – заявила новоиспеченная родительница в своем инстаграм-аккаунте.

Напомним, первое время Галич скрывала свое интересное положение от общественности. Но после того, как в СМИ стали писать о возможной беременности теледивы, она решила развеять слухи и официально подтвердила этот факт.

За девять месяцев Ида поправилась на 16 килограммов. Тем не менее, никаких проблем со здоровьем у нее не наблюдалось.

"Животик огромный, но красивый. Маленький человек научился икать. Появилось четкое понимание, где он сидит, и что конкретно выпирает", – делилась Галич в своем микроблоге.



Отметим, пару месяцев назад супруги приобрели замок площадью в более 280 квадратных метров. Для этого молодоженам пришлось взять ипотеку.