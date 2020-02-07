Ида Галич родила первенца

Мальчика назвали Леоном. Вес малыша составил 3880 килограмма."Это лучший день в моей жизни! Мы так все тебя любим, сын! Мы с папой всегда будем рядом!" – заявила новоиспеченная родительница в своем инстаграм-аккаунте.
Напомним, первое время Галич скрывала свое интересное положение от общественности. Но после того, как в СМИ стали писать о возможной беременности теледивы, она решила развеять слухи и официально подтвердила этот факт.
За девять месяцев Ида поправилась на 16 килограммов. Тем не менее, никаких проблем со здоровьем у нее не наблюдалось.
"Животик огромный, но красивый. Маленький человек научился икать. Появилось четкое понимание, где он сидит, и что конкретно выпирает", – делилась Галич в своем микроблоге.
Отметим, пару месяцев назад супруги приобрели замок площадью в более 280 квадратных метров. Для этого молодоженам пришлось взять ипотеку.
Популярные темы форума
Три страны.
Что случилось с дочкой Успенской?
Жизнь вечная в молодом теле.
Отказался встречаться с жирной
Травят на работе
Хочу бросить с детьми жену
Обслуживающий персонал в России это жесть.
Малахов собирает грязь
У меня нет машины ,мне ехать на работу надо маршрутка
Отчим бьет мать