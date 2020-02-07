Заворотнюк ответила на нежные слова Навки в адрес Чернышева

Накануне, 6 февраля, день рождения отметил прославленный фигурист Петр Чернышев. Спортсмена поздравила его коллега Татьяна Навка. На ее добрые, трогательные слова отреагировала и Заворотнюк.

Петру Чернышеву исполнилось 49 лет. Фигурист получил множество поздравлений. Все желали спортсмену сил, выдержки, мужества в борьбе за спасение его супруги, звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк. Летом прошлого года стало известно, что одна из самых привлекательных актрис отечественного кино тяжело больна. Ходят слухи, что у артистки рак головного мозга. Отметим, что близкие Анастасии принципиально ничего не рассказывают о ее состоянии, считая болезнь личным делом.

Фигуристка Татьяна Навка, партнерша Петра Чернышева по ряду ледовых шоу, высказала надежду, что все будет хорошо. Спортсменка посвятила имениннику много теплых и нежных слов. "Мой потрясающий друг, моя поддержка на льду, мой единомышленник, талантливый и безумно хороший Петр Чернышев, С Днем Рождения!!! 🎆🎆🎆 Редко можно встретить столь светлого человека, который остается таким, несмотря ни на что!!! Друзья, близкие и поклонники его просто обожают, и уверена, что присоединятся к моему поздравлению!!! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – написала Татьяна Навка.

Спортсменка осыпала Петра пожеланиями: "В этот прекрасный день мы желаем тебе крепкого здоровья, огромного счастья, процветания и благополучия!!!" Разумеется, Татьяна упомянула и его супругу Анастасию. "Самое главное, чтобы Настя выздоровела! Мы верим в лучшее!!!" – заявила фигуристка.

В комментариях отметилось множество знаменитостей, присоединившихся к поздравлениям Петра Чернышева. Примечательно, что не оставила без внимания запись Татьяны Навки в "Инстаграм" и старшая дочь больной актрисы Анна Заворотнюк. Она ничего не написала, ограничившись лишь символами сложенных в молитву рук. Огромное количество подписчиков также выразили надежду на скорое выздоровление Анастасии Заворотнюк.