Опозорившаяся Наталья Бочкарева сделала заявление о тайной свадьбе

Наталья Бочкарева решила расставить все точки над i в вопросах о личной жизни. Она отреагировала на слухи о том, что якобы выходит замуж.

В своем микроблоге в "Инстаграм" звезда сериала "Счастливы вместе" призвала журналистов прекратить распространять про нее недостоверную информацию. Так она поступила после того, как в ряде СМИ появилась информация о том, что актриса тайно вышла замуж.

Домыслы появились после того, как Наталья Бочкарева со своим спутником Романом появились на премьере фильма Гая Ричи "Джентльмены". Пара позировала на красной дорожке и не скрывала нежных чувств. Актриса опубликовала кадры с мужчиной в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта. Многие при этом обратили внимание на обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки звезды.

Теперь же Наталья Бочкарева решила прокомментировать слухи вокруг своей личной жизни. Она опровергла информацию о замужестве. Актриса призналась, что поражена тем, с какой скоростью распространяется информация о ней и ее спутнике. Бочкарева заявила, что Роман никогда не был просто ассистентом по работе в школе.

"Он, как настоящая опора и поддержка женского плеча, на протяжение трех лет находился рядом и просто помогал мне создать собственную школу с самого ноля", – уточнила Наталья Бочкарева. Также знаменитость намекнула, что не стоит верить СМИ, которые ссылаются на ее "якобы" знакомых. В итоге она заявила, что не собирается ни перед кем отчитываться о своей личной жизни.

Напомним, в сентябре прошлого года Наталья Бочкарева попала в скандал с наркотическими веществами. Тогда артистка заявила, что во всем виноваты ее злопыхатели. В конце декабря уголовное дело против звезды передали в суд. Актриса признала свою вину, так что в итоге ее обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Как писали "Дни.ру", кроме того, в октябре 2019 года Наталья Бочкарева отказалась пройти медосвидетельствование по требованию сотрудников ДПС, которые обнаружили в ее автомобили запрещенные вещества. За это артистку лишили водительских прав сроком на год и восемь месяцев.

