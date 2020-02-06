"Пожалеет": отказавшийся от привилегий принц Гарри подложил себе свинью

Три недели назад Гарри и Меган решили сложить с себя полномочия королевской семьи. Они отказались от титулов, переехали в Канаду и в скором времени лишатся финансирования со стороны налогоплательщиков Великобритании. Пара решила вести жизнь обычных людей и воспитывать сына Арчи в духе космополитизма.
Василиса Володина в своем инстаграм-блоге разобрала знаменательные события в жизни герцогов Сассекских. Она напомнила, что за последнее время у Гарри произошло множество важных событий, которые, по мнению астролога, скоро негативно скажутся на судьбе принца. Не так давно мужчина простился со статусом холостяка, стал отцом, а также решил разорвать отношения с королевской семьей, переехав в новую страну и оставив всех близких и друзей за океаном.
Астролог предсказала, что уже в феврале внук Елизаветы II пожалеет о ряде решений, принятых за последний год. "Он только что выпал из системы, в которую был встроен 40 лет жизни и которая его поддерживала. И других условий он не знал. А сейчас он вышвырнут из этой системы, причем даже не по собственному желанию. А потому что его супругу она не устроила", – цитирует Володину "Экспресс-газета".
Популярные темы форума
Три страны.
Курица или рыба?
Что случилось с дочкой Успенской?
Эликсир молодости найден или проще жуем....
Не рано ли рожать в 16 лет?
Секс
Жизнь вечная в молодом теле.
Чиновника из Чувашии сняли ,он поблагодарил житлей
Старше парня на семь лет
Жена должна подчиняться