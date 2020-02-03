Нелли Еромолаеву настигла беда

По словам теледивы, в социальных сетях все пытаются показать свою жизнь в лучшем свете. Она не понимают, почему люди так боятся поведать о своих промахах и ошибках. "Ведь, когда ты "На коне", с тобой все хотят общаться и улыбаться. Если ты ноешь и пишешь иногда правду, то про тебя забывают, потому что ты не полезна, и у тебя жизнь не бьет ключом!", – высказалась Нелли.
33-летняя светская львица решила быть откровенной со своей аудиторией. В своем инстаграм-аккаунте она опубликовала пост, в котором рассказала о приключившихся с ней несчастьях. "Многие из вас до последнего думали, что у меня идеальная жизнь, но, очевидно, это не так", – заявила Ермолаева.
За последний месяц на долю Нелли пришлось много неудач. Прежде всего, девушка развелась со своим супругом Кириллом Андреевым. В связи с этим, у нее прекратилось общение с некоторыми друзьями. Кроме того, звезде не удалось реализоваться один рабочий проект. И "добили" ситуацию умерший хомяк и разбившийся смартфон.
"Можно было бы уйти в депрессию, но я не отчаиваюсь и продолжаю радоваться жизни и работать! Все будет круто, и я это знаю!", – утверждает Ермолаева.
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