Александр Олешко неожиданно объявил о своем уходе

42-летний Александр Олешко стал ведущим на НТВ в 2017 году, когда в эфир вышел проект "Ты супер! Танцы". В шоу принимали участие дети-сироты, которые показывали свои таланты. Далее телезвезда появился в интеллектуальной игре "Устами младенца". Не забывал Олешко и про канал "Россия 1". В 2018 году он там снялся в новогодних передачах. С Первым каналом ведущего уже ничего не связывает.
Причиной ухода с НТВ Александр назвал истекший контракт. Олешко отметил, что никакие конфликты его решению не предшествовали. Также он попросил не проводить параллели между ним и недавно ушедшим с Первого канала Дмитрием Шепелевым.
"Интересного проекта для меня нет. Сидеть долго на скамейке запасных было бы странно", – пояснил ведущий.
Сейчас артист продолжает выступать в театре имени Евгения Вахтангова. Там у Александра намечено два премьерных спектакля. Кроме того, он работает над озвучанием нового мультфильма от студии "Союзмультфильм".
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