Певец Витас наплевал на коронавирус и уехал в Китай

Витас некогда прославился на всю страну благодаря своему высокому голосу. Также его знают, как певца с таинственной судьбой. Но артист сумел завоевать сердца не только российских поклонников, но и за пределами страны. Огромную популярность Витас обрел в Китае. Там ему вручили звание народного артиста десять лет назад, а в Шанхае установили памятник.
Поэтому певец чаще дает концерты в Поднебесной, нежели в России. В этом году Витас не смог отказаться от гастролей из-за коронавируса и отправился радовать местную публику. Артист дал масштабные шоу в нескольких китайских городах.
Кроме того, Витас пообщался с фанатами, фотографировался с ними и раздавал автографы. При этом он не стал надевать маску в целях предосторожности. Видимо, певец не боится заразиться новым вирусом.
Позже артист выложил видео и с маской на лице рассказал, как живет Китай во время эпидемии. Также он отметил, что передвигается по городам исключительно в повязке, снимая ее только на концертах.
Отметим, что 12-летняя дочь артиста Алла также планирует стать настоящей звездной в Китае. Витас рассказывал, что девочка уже снялась в четырех фильмах местного производства.
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