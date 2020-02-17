Крутой поразил роскошным подарком за несколько миллионов долларов

"Мы проводим "Новую волну" с 2002 года, – поделился председатель жюри конкура, народный артист России Игорь Крутой. – За все эти годы каждый конкурс открывал нам ярких и самобытных молодых артистов: это Дима Билан, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Ирина Дубцова, Анастасия Стоцкая, Джамала, Интарс Бусулис, Роберто Кель Торрес и многие другие. В числе гостей грандиозного музыкального праздника всегда только лучшие артисты российского и мирового уровня."
"В нынешнем году конкурс проводим в столице Татарстана – это будет подарок от "Новой волны" к столетию республики", – пояснил Крутой. Такому роскошному подарку, конечно, был бы рад любой российский регион. Ведь только по самым скромным подсчетам этот конкурс молодых исполнителей обходится организаторам в 7 миллионов долларов.
Игорь Яковлевич отметил, что оргкомитет "Новой волны" продолжает принимать заявки от потенциальных финалистов и победителей на участие в отборочных турах и полуфинале. Все подробности и условия подачи творческой заявки – на официальном сайте "Новой волны": www.newwavestars.eu.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Кто вас бесит из звезд?
Красавица Кристина оказывается баронесочка. Кто знал ?
Сталин. При его правлении сколько лет дали бы сёстрам ХАЧАТУРЯН?
Очень хочется назад в СССР
Наш ответ совку
ЛИОНУ на мыло
Надоело жевать ковёр
Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз или кто такие бомжи?
Муж считает что детей надо наказывать
Когда мы заживём красиво и по доброму ?