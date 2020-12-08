Натали Портман сделала шокирующее заявление о своей сексуальности

Артистка начала карьеру в кино в середине 1990-х, тогда она прославилась, сыграв мрачную симпатичную девушку в известной картине. 39-летняя знаменитость заявила, что из-за подобных ролей СМИ окрестили ее "юной соблазнительницей".
По словам Натали Портман, сексуализация в детстве лишила ее собственной сексуальности. Она добавила, что в этом возрасте у человека уже есть собственные желания, и ему хочется все это исследовать.
Актриса отметила, что хотела быть открытой миру, но не могла, потому что чувствовала себя уязвимой в окружении взрослых мужчин, которым могла быть интересна. Также Натали Портман вспомнила, что в то время она сознательно культивировала образ "сдержанной скромницы", чтобы защищаться от ненужного внимания и чувствовать себя в безопасности.
Натали Портман – американская актриса театра и кино израильского происхождения, кинорежиссер, сценаристка и продюсер. Наибольшую известность получила благодаря участию в фильмах "Леон" и "Близость", а также благодаря трилогии-приквелу к "Звездным войнам".
Натали Портман воспитывает двоих детей вместе со своим супругом – знаменитым танцором Бенжаменом Мильпье. Первенец у пары появился в 2011 году. Супруги назвали сына Алефом. Вторая дочка Амалия родилась спустя шесть лет – в 2017 году.
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