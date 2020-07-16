В семье Натали Портман ожидается пополнение

Американские таблоиды заметили Натали Портман на прогулке в свободном наряде, подчеркнувшем интересное положение звезды. Поклонники актрисы предположили, что девушка планирует стать многодетной мамой.

Сейчас Натали Портман воспитывает двоих детей вместе со своим супругом – знаменитым танцором Бенжаменом Мильпье. Первенец у пары появился в 2011 году. Супруги назвали сына Алефом. Вторая дочка Амалия родилась спустя шесть лет – в 2017 году. Сейчас звездные родители ожидают пополнение в семье, но пока не разглашают пол третьего ребенка.

Несмотря на то, что Натали Портман занималась воспитанием детей, она не прекращала творческую карьеру. Актриса продолжала сниматься в кино даже в тот период, когда находилась в декретном отпуске.

В одном из интервью Портман заявила, что женщина должна уметь совмещать приятное с полезным. По словам Натали, только успешная актриса способна воспитать талантливых и умных наследников. Она говорила, что многие творческие личности объясняют отсутствие женщин на съемочных площадках тем, что членам команды сложно иметь семью. Однако Натали Портман легко приводила примеры гримеров и артистов, которые прекрасно совмещают работу и дом.

Несколько раз актриса призывала общественность не делать громких заявлений о том, что женщины бросают карьеру ради детей. Натали Портман уверена, что единственной причиной, по которой представительницы прекрасного пола отсутствуют на съемочных площадках, является дискриминация.

Напомним, что Натали Портман никогда не стеснялась высказывать свое мнение на самые острые темы. Девушка говорила о харассменте и сексуальном домогательстве в киноиндустрии. Сама же звезда никогда не подвергалась насилию, но сталкивалась с подростковой травлей. Сверстники критиковали Натали Портман за внешность и публично унижали.