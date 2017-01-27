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Натали Портман разделась для журнала

Натали Портман. Фото: GLOBAL LOOK press/ALowe
Натали Портман изменила себе. Обычно весьма скромная и закрытая, на сей раз голливудская актриса снялась практически голой, прикрытая лишь простыней, но продемонстрировав большой живот.
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Натали Портман, которая совсем скоро родит второго ребенка, снялась для журнала Vanity Fair. Голливудскую актрису, прославившуюся еще в детстве благодаря картине "Леон", сняла известный фотохудожник Энни Лейбовиц.

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На фотографии, которая получила бешеную популярность в Интернете, Портман позирует в профиль, чтобы ее большой живот особенно выделялся. При этом на Натали нет ничего, кроме белой простыни (или покрывала) и бюстье, которое практически незаметно на актрисе.

Отметим, что Натали Портман, несмотря на приличный срок, продолжает регулярно выходить в свет. А летом 2016 года голливудская дива и вовсе сменила место жительства. Актриса променяла Париж на Лос-Анджелес.

Переезд дался Натали непросто. Она долго не может привыкнуть к другому укладу жизни. "Знаете, я только после двух лет жизни в Париже обнаружила, какие дикие здесь, в Лос-Анджелесе, нравы! Нет, правда-правда! Во Франции люди тебя постоянно оценивают. Даже если не говорят об этом вслух. Как ты выглядишь, как одета, уместно ли твое поведение в данном месте в данной ситуации. Поэтому вы никогда не позволите себе выйти на улицу в Париже в спортивной одежде или в шлепанцах и шортах, тем более в чем-то яркого цвета. Ни за что на свете. А здесь – раздолье ярких, подчас до слепоты, цветов и вещей, иными словами, полный кайф!" – призналась Натали в недавнем интервью.

Напомним, о беременности Портман стало известно в сентябре 2016 года. Тогда Натали продемонстрировала свой округлившийся живот на красной дорожке Венецианского кинофестиваля, где прошла премьера фильма "Планетарий", в котором 35-летняя актриса сыграла одну из главных героинь.

Автор: Наталья Аряева27 января 2017, 14:22
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