Поклонникам не понравилась новая фотография продюсера
Натали Портман разделась для журнала
Натали Портман, которая совсем скоро родит второго ребенка, снялась для журнала Vanity Fair. Голливудскую актрису, прославившуюся еще в детстве благодаря картине "Леон", сняла известный фотохудожник Энни Лейбовиц.
На фотографии, которая получила бешеную популярность в Интернете, Портман позирует в профиль, чтобы ее большой живот особенно выделялся. При этом на Натали нет ничего, кроме белой простыни (или покрывала) и бюстье, которое практически незаметно на актрисе.
Отметим, что Натали Портман, несмотря на приличный срок, продолжает регулярно выходить в свет. А летом 2016 года голливудская дива и вовсе сменила место жительства. Актриса променяла Париж на Лос-Анджелес.
Переезд дался Натали непросто. Она долго не может привыкнуть к другому укладу жизни. "Знаете, я только после двух лет жизни в Париже обнаружила, какие дикие здесь, в Лос-Анджелесе, нравы! Нет, правда-правда! Во Франции люди тебя постоянно оценивают. Даже если не говорят об этом вслух. Как ты выглядишь, как одета, уместно ли твое поведение в данном месте в данной ситуации. Поэтому вы никогда не позволите себе выйти на улицу в Париже в спортивной одежде или в шлепанцах и шортах, тем более в чем-то яркого цвета. Ни за что на свете. А здесь – раздолье ярких, подчас до слепоты, цветов и вещей, иными словами, полный кайф!" – призналась Натали в недавнем интервью.
Напомним, о беременности Портман стало известно в сентябре 2016 года. Тогда Натали продемонстрировала свой округлившийся живот на красной дорожке Венецианского кинофестиваля, где прошла премьера фильма "Планетарий", в котором 35-летняя актриса сыграла одну из главных героинь.
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