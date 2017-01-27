Натали Портман разделась для журнала

Натали Портман изменила себе. Обычно весьма скромная и закрытая, на сей раз голливудская актриса снялась практически голой, прикрытая лишь простыней, но продемонстрировав большой живот.

Натали Портман, которая совсем скоро родит второго ребенка, снялась для журнала Vanity Fair. Голливудскую актрису, прославившуюся еще в детстве благодаря картине "Леон", сняла известный фотохудожник Энни Лейбовиц.

На фотографии, которая получила бешеную популярность в Интернете, Портман позирует в профиль, чтобы ее большой живот особенно выделялся. При этом на Натали нет ничего, кроме белой простыни (или покрывала) и бюстье, которое практически незаметно на актрисе.

Отметим, что Натали Портман, несмотря на приличный срок, продолжает регулярно выходить в свет. А летом 2016 года голливудская дива и вовсе сменила место жительства. Актриса променяла Париж на Лос-Анджелес.

Переезд дался Натали непросто. Она долго не может привыкнуть к другому укладу жизни. "Знаете, я только после двух лет жизни в Париже обнаружила, какие дикие здесь, в Лос-Анджелесе, нравы! Нет, правда-правда! Во Франции люди тебя постоянно оценивают. Даже если не говорят об этом вслух. Как ты выглядишь, как одета, уместно ли твое поведение в данном месте в данной ситуации. Поэтому вы никогда не позволите себе выйти на улицу в Париже в спортивной одежде или в шлепанцах и шортах, тем более в чем-то яркого цвета. Ни за что на свете. А здесь – раздолье ярких, подчас до слепоты, цветов и вещей, иными словами, полный кайф!" – призналась Натали в недавнем интервью.

Напомним, о беременности Портман стало известно в сентябре 2016 года. Тогда Натали продемонстрировала свой округлившийся живот на красной дорожке Венецианского кинофестиваля, где прошла премьера фильма "Планетарий", в котором 35-летняя актриса сыграла одну из главных героинь.

