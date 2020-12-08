"Светлая вечная память": Разин растрогал народ фото с погибшим сыном

Андрей Разин не может смириться со смертью сына. Он до сих пор оплакивает ребенка. Своей болью музыкант поделился в "Инстаграм". Он дал понять, что ему нужна моральная поддержка поклонников.
На фото Андрей Разин держит на руках маленького наследника. "С сынулей", – подписал кадр убитый горем отец. Фолловеры были растроганы снимком. "Очень хорошее фото получилось", "Светлая вечная память дорогому, любимому Сашеньке", – высказались пользователи соцсети.
Напомним, что сын Андрея Разина Саша скоропостижно скончался в марте 2017 года. Шестнадцатилетнему парню стало резко плохо прямо на улице во время прогулки с девушкой. Врачи скорой помощи не смогли спасти Александра. Как писали "Дни.ру", причиной смерти парня стали проблемы с сердцем, которые были вызваны осложнениями после перенесенного ОРВИ.
Ранее Андрей Разин высказал свое беспокойство за здоровье
экс-солиста "Ласкового мая" Юрия Шатунова. Несмотря на конфликт, который появился из-за прав на песни группы, он переживает за певца. По мнению продюсера, исполнителю не избежать мучений, если подхватит инфекцию или появится другая болезнь.
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