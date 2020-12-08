"Он всегда меня ругает!": Гришаева рассказала о жизни с критиканом-мужем

"Для меня "Питер Пэн" – это особая история, потому моей первой в жизни ролью была Венди Дарлинг из этой повести Барри Джеймса, – призналась Нонна Гришаева. – Мне тогда было 10 лет, а играла я на сцене Одесского театра оперетты".
Гришаева на сцене уже почти сорок лет. Но, как уверяет, до сих пор волнуется перед каждым выходом на сцену – сказываются природный перфекционизм и стремление к совершенству. "В последний момент могу собраться, но руки все равно трясутся!" – улыбается она.
У Нонны Валентиновны двое детей – 24-летняя дочь Анастасия от первого мужа и 13-летний сын Илья от второго. "Они приходят на каждую премьеру в театр, которым я руковожу, и их мнение для меня очень важно", – говорит актриса. А дети, конечно, гордятся такой красивой и талантливой мамой.
Муж Нонны Гришаевой – актер и режиссер Александр Нестеров. "Мы с ним все время находимся в сотворчестве, – пояснила актриса. – Но он – мой самый главный критик. В основном всегда меня ругает. Я, конечно, к нему прислушиваюсь, ведь я с ним живу (улыбается). Но я с ним спорю!"
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