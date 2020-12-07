"Некуда деньги девать!": Виктория Дайнеко о своих заработках и расходах в пандемию

Виктория Дайнеко стала гостьей Российской Национальной Музыкальной Премии "Виктория". За кулисами с ней встретился корреспондент "Дни.ру".

"Я бы, конечно, хотела пококетничать и пожаловаться на то, что у меня так много концертов, что с трудом сегодня успела на премию в перерыве между выступлениями, но увы, это не так, – вздыхает Дайнеко. – У меня, как и у всех артистов, очень мало выступлений. С 1 марта по 3 декабря я выходила на сцену ровно три раза. Такая ситуация сложилась впервые за 16 лет моей музыкальной карьеры".

А вот отсутствие новогодних корпоративов, которые запретил Роспотребнадзор, победительницу телепроекта "Фабрика звезд-5" не очень пугает. "Для меня главное провести этот день с семьей, а пою я или нет 31 декабря – это уже не так важно, – пояснила она. – Бывали новые года, которые я встречала не на сцене, а со своими родителями, но в этом нет ничего плохого, на мой взгляд".

Певица говорит, что старается с благодарностью принимать любое время и любой опыт, уповая на лучшее.

Рассказала она и о своих финансах в период пандемии. "Сейчас такое время, что деньги попросту некуда девать и не на что тратить, – призналась Дайнеко. – Если раньше моей главной статьей расходов были путешествия, платья и туфли, то сейчас и ездить некуда, и наряжаться тоже некуда – нет мероприятий. А покупать одежду впрок нет смысла – выйдет новая коллекция, изменится мода, и вещь станет не нужна".