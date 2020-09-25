Почему Дайнеко не общается с Пугачевой после "Фабрики звезд"

"Фабрику" я вспоминаю исключительно с благодарностью, – улыбается Виктория, – тем более, там меня стали называть "якутским бриллиантом". Художественный руководитель того проекта Алла Пугачева к Вике благоволила. "К сожалению, после окончания проекта мы виделись с ней и общались не так много, – вздыхает Дайнеко. – Но я всегда помню, какой вклад она внесла в мою карьеру, помню ее советы и уроки".
Победа на проекте предполагала в качестве одного из призов получение ключей от квартиры в Москве. "Я уже ее продала и купила чуточку побольше", – рассказала о судьбе того щедрого подарка молодая певица.
Поведала она и о том, чем занималась во время карантина весной и летом, когда жила в Америке. "Я времени зря не теряла – осуществила давнюю мечту снять самостоятельно клип на улицах Нью-Йорка на песню One Woman Army, – похвасталась певица. – Давнее желание стало реальностью, даже несмотря на пандемию".
Звезда заметила, что финансирование клипа шло полностью за ее счет. Однако способ заработка она выбрала неожиданный – просто продала свои вещи.
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