"Кризис коснулся": проект "Дом-2" еле-еле сводит концы с концами

Участники "Дома-2" озадачены. Совсем скоро телестройку придется прикрыть, а всех звезд реалити отправить по домам. Поговаривают, что ТНТ потерял основные сбережения, предусмотренные для спонсирования передачи. Однако бушующая пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по кошелькам совладельцев телеканала.

Тревожные новости разочаровали многочисленную аудиторию. Оказалось, что финансовые трудности доползли не только до телезрителей, но и до всеми любимых проектов. Дело в том, что рейтинги "Дома-2" оставляют желать лучшего: поклонники перестали следить за развитием событий в прямом эфире.

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Когда телестройка начала терять самых главных скандалистов, интерес публики заметно уменьшился. Сейчас сторожилы шоу поясняют, что сбережений канала не хватает, чтобы тянуть ораву участников. 22-летний Роман Капакла заверил, что всему виной стал экономический кризис, одолевший всю нашу страну.

"До меня доходили слухи о том, что на реалити не все радужно, но не буду утверждать, что шоу покинули топовые участники. К примеру, остались Рапунцели, от которых фанатеет вся страна, и другие интересные люди. Сейчас во всем мире настали не самые лучшие времена, и в связи с последними событиями кажется, что кризис коснулся всех", – утверждает Рома.

По словам знаменитости, телеканалу стоит позаботиться о финансовой подушке, чтобы обезопасить свое детище. Руководство "Дома-2" уже отказалось от площадки на Сейшелах. Сейчас съемки проходят исключительно в Москве. Большинство участников телестройки все же надеятся на лучшее.

Похоже, что с закрытием шоу голодные времена наступят в каждой звездной паре. Ведь несколько лет подряд жители проекта "кормятся" за счет телеканала и рекламных интеграций в личных блогах. Остается только гадать, удастся ли им справиться с нагрянувшим кризисом.