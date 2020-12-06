"Кризис коснулся": проект "Дом-2" еле-еле сводит концы с концами

Тревожные новости разочаровали многочисленную аудиторию. Оказалось, что финансовые трудности доползли не только до телезрителей, но и до всеми любимых проектов. Дело в том, что рейтинги "Дома-2" оставляют желать лучшего: поклонники перестали следить за развитием событий в прямом эфире.
Когда телестройка начала терять самых главных скандалистов, интерес публики заметно уменьшился. Сейчас сторожилы шоу поясняют, что сбережений канала не хватает, чтобы тянуть ораву участников. 22-летний Роман Капакла заверил, что всему виной стал экономический кризис, одолевший всю нашу страну.
"До меня доходили слухи о том, что на реалити не все радужно, но не буду утверждать, что шоу покинули топовые участники. К примеру, остались Рапунцели, от которых фанатеет вся страна, и другие интересные люди. Сейчас во всем мире настали не самые лучшие времена, и в связи с последними событиями кажется, что кризис коснулся всех", – утверждает Рома.
По словам знаменитости, телеканалу стоит позаботиться о финансовой подушке, чтобы обезопасить свое детище. Руководство "Дома-2" уже отказалось от площадки на Сейшелах. Сейчас съемки проходят исключительно в Москве. Большинство участников телестройки все же надеятся на лучшее.
Похоже, что с закрытием шоу голодные времена наступят в каждой звездной паре. Ведь несколько лет подряд жители проекта "кормятся" за счет телеканала и рекламных интеграций в личных блогах. Остается только гадать, удастся ли им справиться с нагрянувшим кризисом.
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