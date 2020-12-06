"Ему навсегда осталось 25,5": Безрукова вспомнила об усопшем наследнике

Андрей Ливанов погиб от острой сердечной недостаточности, сразившей его в возрасте 25 лет. Молодой человек страшно любил жизнь и всегда старался видеть в людях только самое лучшее. Однако печальная судьба все же разлучила любящую мать и наследника так рано.
Ирина вспоминает, что парень мог похвастаться чистой душой, ясным умом и развитым чувством собственного достоинства. Он любил людей, не осуждал никого, был самым близким и мудрым другом звездной матери. Безрукова добавила, что мальчика любили родные, друзья, коллеги по театру и даже зрители.
"Я ценю то, что когда-то мой сын выбрал меня своей мамой. Я верю в то, что дети нас выбирают. И моя книга "Жить дальше" посвящена моей самой чистой, большой и вечной любви к сыну. Люблю тебя, моя радость. И я стараюсь быть достойной тебя. Твоя "мамуля Ириша", – откровенно написала актриса.
Многочисленная аудитория поспешила высказать слова соболезнования. Подписчики отметили, что сердце Ирины Безруковой всеобъемлющее и может согреть окружающих. По мнению актера Игоря Скрипко, покойный сын наблюдает за горюющей матерью и радуется за близких друзей, так как рядом с ними находится сильный человек.
Напомним, большую часть времени воспитанием Андрея занимался приемный отец. Сергей и Ирина Безруковы помогли мальчику попасть в администрацию театра, в котором прослужили несколько лет подряд. Известно, что наследник страдал тяжелой формой сахарного диабета.
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