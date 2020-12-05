"Жестко отравилась": Кристина Асмус оказалась на острове без врачей

В центре сюжета оказывается ошарашенная неверностью мужа Таня Бабина, которую играет прославившаяся Кристина Асмус. Девушка только успела выйти замуж и сразу же узнала всю правду о своем новоиспеченном возлюбленном.
Однако долго грустить ей не пришлось. Пытаясь забыть о случившемся, главная героиня попадает в сказочное место. Да еще и с тремя абсолютно незнакомыми мужчинами. Это ли не рай для обиженной невесты?
Стремительно начавшиеся съемки кинокартины были незамедлительно приостановлены из-за бушующей пандемии коронавируса. Накануне Кристина Асмус сообщила, что проект можно считать завершенным.
Актриса рассказала об этом в личном блоге. По словам звезды фильма "Текст", съемочный процесс не всегда был удачным и радужным. Кристина даже перенесла серьезное отравление, пока находилась на острове.
"Погони в тропиках? Жестко отравиться на острове? 16 часов подряд на изнуряющей жаре в зимнем пуховике и сапогах с мехом? Начинать рабочий день около 4 утра? Быть полностью искусанной насекомыми и "спокойно" работать? Да! Если это съемки фильма "Булки", – призналась Асмус.
Теперь команда ожидает очередного открытия границ. Ведь несколько сцен киноленты так и не были сняты.
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