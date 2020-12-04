Близкий друг назвал возможную причину смерти Легкоступовой: Глотала антидепрессанты

Несмотря на то, что с момента смерти Валентины Легкоступовой прошло уже почти четыре месяца, до сих пор нет официальной версии событий. Родственники певицы уверены, что в ее гибели виновен муж Юрий Фирсов, однако не все согласны с этим мнением.

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