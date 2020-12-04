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"Артисты всегда во всем виноваты!": Киркоров влез в громкий скандал с Бастой

Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
Прошедший 27 ноября в Санкт-Петербурге концерт Басты обернулся громким скандалом. Формально все требования Роспотребнадзора были соблюдены – на концерте не было танцевального партера и билетов без мест, а маски посетителям выдавались бесплатно. Но власти города организовали проверку, по итогам которой было принято решение приостановить работу Ледового и передал материалы в суд. Мол, массовые мероприятия в условиях текущей эпидемической ситуации недопустимы. Филипп Киркоров за кулисами музыкальной премии "Виктория" в Кремле возмутился гонениями на Басту.
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"Слава богу, это был не мой концерт, – говорит Киркоров. – Воображаю, как прошлись бы потом по мне танком. Артисты же всегда во всем виноваты. А то что люди ездят в толпе в метро, это никому не смущает – только на концертах сейчас опасно!"

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 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Впрочем, у самого Филиппа выступлений сейчас и нет. Новогодние корпоративы тоже под большим вопросом. Но он не страдает. "Сейчас мой главный корпоратив – дети, – заверил исполнитель. – Мне есть, на что пожить, на что растить и детей, внуков и еще поколение. Хотя сама эта ситуация случилась впервые в моей жизни – я ведь не пел 9 месяцев, остался фактически безработным! Жизнь разделилась на "до" и "после". Я помню, с каким чувством мы ждали прихода нового 2020-го года, сколько надежд на него возлагали, как думали про чудо. А все обернулось коронавирусом, мир перевернулся!"

Но сидеть на месте король российской эстрады все равно не может – в его правилах постоянно работать, придумывать что-то новое, удивлять. Вот и сегодня все его мысли о конкурсе молодых исполнителей "Евровидение-2021", который состоится в мае будущего года в Роттердаме. Киркоров снова будет его штурмовать – на сей раз снова в команде Молдовы. "Я продюсирую выступление Наташи Гордиенко (участница конкурсов "Евровидение-2006", "Новая волна-2007", "Славянский базар-2008") , которая исполнит песню на стихи Михаил Гуцериева", – раскрыл карты Лучезарный.

Автор: 4 декабря 2020, 09:34
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Киркоров закатил шикарную вечеринку в разгар пандемии: без масок и социальной дистанции

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