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Шоу-бизнес
Вдова и сын убитого Михаила Круга сменили фамилию

Вдова и сын убитого Михаила Круга сменили фамилию

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
Знаменитый шансонье Михаил Круг был женат дважды. От первого брака в 1988 году у него родился сын Дмитрий. После развода Михаил отсудил право опеки над ребенком. Парень вырос, с отличием окончил университет МВД в Санкт-Петербурге, сейчас служит в Тверской полиции. А от второго брака – с уроженкой Челябинска Ириной Глазко – в 2002 году у музыканта родился сын Александр. Корреспондент "Дни.ру" встретился с 18-летним красавцем и его талантливой мамой за кулисами музыкальной премии "Виктория" в Кремле.
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"В феврале этого года я поменял фамилию – прежде был, как и отец по паспорту, Воробьевым, сейчас же стал Кругом, – рассказал Александр в эксклюзивном интервью "Дни.ру". – Поэтому ее "громкость" и известность мне в детстве никак не мешали".

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А Ирина Круг пояснила, что это была ее идея: "Сын сменил вслед за мной – я сказала, что так надо". Теперь они оба официально по всем документам значатся как Круг.

Младший сын Михаила Круга имеет красивый бархатный баритон, так что сам бог велел ему стать артистом. "Я пою, даже записали дуэт с мамой, недавно поступил в театральный институт имени Щукина на курс Михаила Семакова, где учусь на актера, – признался Александр. – Я, конечно, прекрасно понимаю, что меня буду всегда сравнивать, оценивать с родителями, поэтому мне нужно и важно стать лучше, показать, что и я чего-то стою".

"Я понял, что родители – люди известные, когда мне было два года, – продолжает Александр. – Но сегодня не все люди, узнавая, чей я сын, любят меня. Кому-то это не нравится..."

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Ирина Круг заметила при этом, что детям известных людей живется очень непросто. "Со стороны кажется, что им все дороги открыты, на самом же деле им пробиться очень сложно, – пояснила исполнительница. – На них лежит тройная ответственность, если и мать, и отец, и сам ребенок являются артистами".

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Напомним, Михаил Круг был убит в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года в собственном доме в тверском поселке Мамулино. В доме, помимо певца, находились еще пять человек – его жена Ирина, теща и трое детей: сын Дмитрий от первого брака Михаила, Иринины дети – дочь Марина и сын Александр (ему тогда не было и полутора месяцев).

Автор: 4 декабря 2020, 00:00
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