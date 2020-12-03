"Где грудь потеряла?": Дайнеко отреагировала на дерзкие нападки

Певица часто делится с поклонниками полуобнаженными снимками. Однако восторг и упоение они вызывают не всегда: подписчики часто пишут звезде, что она слишком худая, а потому у нее отсутствуют формы. Викторию, судя по всему, эти слова не не обижают.

Сегодня исполнительница опубликовала фотографию в купальнике и подписала ее: "Просто вы давно не писали "где грудь потеряла". Это я сегодня утром (–6 за окном) в мечтах о тёплом океане". Подписчики поддержали певицу в стремлении к теплой воде, а также высоко оценили снимок. Стоит отметить, что Викторию Дайнеко и правда часто критикуют, не только за стройное тело, но и за любовь артистки к откровенным фото.

Певица достаточно резко отстаивает свою позицию. "Для меня аморально заходить на страницу к человеку и оскорблять его за его решения, внешний вид, размер груди или из-за лишнего веса", – высказалась Дайнеко.

Она считает, что пользователи порой так сильно стремятся научить других чему-то, что сам не замечают, насколько их высказывания "неуместны, а порой даже позорны". Также она упомянула, что обнаженные снимки "всегда были и будут" в ее жизни вне зависимости от мнения людей.

Напомним, в социальных сетях певицы есть только ее снимки. Виктория усиленно оберегает свою личную жизнь от посторонних глаз. Дочери Дайнеко уже целых пять лет, но она ни разу не делилась ее фотографиями, никто не видел Лиду. Девочка появилась на свет в браке певицы с барабанщиком Дмитрием Клейманом. К сожалению, брак продержался лишь два года.

