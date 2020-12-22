Конкуренция зашкаливала: Рудковская засекла Плющенко на странице Навки

Татьяна Навка мать двоих прекрасных дочерей. Старшая, 20-летняя Александра от первого брака с фигуристом и тренером Александром Жулиным выросла настоящей красавицей. Поклонники Навки считают, что на вид мать и дочь как ровесницы.

Татьяна Навка очень гордится своими дочерьми. Она часто делится их успехами в своем микроблоге. На днях олимпийская чемпионка выложила новый снимок со старшей дочерью Александрой в своем "Инстаграм" и получила много эмоциональных отзывов.

Поклонники расхвалили фото Татьяны Навки с дочкой. Они были в восторге от того, насколько каждая из них индивидуальна. Многие все же пришли к выводу, что маминого у дочки мало, а больше она похожа внешне на папу.

К обсуждению подключился фигурист Евгений Плющенко. Он не смог промолчать и отметил, что Александра пошла в отца. Но, по его мнению, "мамино что-то есть" тоже. Певица Анна Семенович в комментариях к публикации Татьяны Навки заявила, что мать и дочь "очень похожи".

Певица Наталья Подольская отметила то же самое. Стоит отметить, что после комментария Евгения Плющенко страницей Татьяны Навки заинтересовалась и его жена Яна Рудковская. Она также отметила, что Александра похожа на мать.



Напомним, в прошлом году конкуренция между Рудковской и Навкой зашкаливала. Обе бизнесвумен решили запустить новогодние ледовые шоу с участием собственных детей в один день. Яна Рудковская была разочарована таким совпадением.