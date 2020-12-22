Конкуренция зашкаливала: Рудковская засекла Плющенко на странице Навки

Татьяна Навка очень гордится своими дочерьми. Она часто делится их успехами в своем микроблоге. На днях олимпийская чемпионка выложила новый снимок со старшей дочерью Александрой в своем "Инстаграм" и получила много эмоциональных отзывов.
Поклонники расхвалили фото Татьяны Навки с дочкой. Они были в восторге от того, насколько каждая из них индивидуальна. Многие все же пришли к выводу, что маминого у дочки мало, а больше она похожа внешне на папу.
К обсуждению подключился фигурист Евгений Плющенко. Он не смог промолчать и отметил, что Александра пошла в отца. Но, по его мнению, "мамино что-то есть" тоже. Певица Анна Семенович в комментариях к публикации Татьяны Навки заявила, что мать и дочь "очень похожи".
Певица Наталья Подольская отметила то же самое. Стоит отметить, что после комментария Евгения Плющенко страницей Татьяны Навки заинтересовалась и его жена Яна Рудковская. Она также отметила, что Александра похожа на мать.
Напомним, в прошлом году конкуренция между Рудковской и Навкой зашкаливала. Обе бизнесвумен решили запустить новогодние ледовые шоу с участием собственных детей в один день. Яна Рудковская была разочарована таким совпадением.
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