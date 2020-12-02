"В тебе вся моя любовь": предполагаемая жена Воробьева беременна

Певец не любит распространяться о своей личной жизни. Однако от внимания поклонников и СМИ не ушел тот факт, что артист появлялся вместе с новой пассией на различных мероприятиях.
Кроме того, Алексей Воробьев и Наталья Зубарева часто улетали в совместный отпуск. С тех пор, как исполнитель начал активно сниматься в США, девушка тоже регулярно наведывается в Соединенные Штаты. Минувшим летом пару заметили вместе в одном из калифорнийских отелей. Позже в Сети появились слухи, что влюбленные тайно поженились.
А 2 декабря предполагаемая супруга Алексея Воробьева сообщила о том, что беременна. Она разместила в своем инстаграм-аккаунте фото, на котором показала большой живот. "В тебе вся моя любовь", – подписала снимок Наталья Зубарева.
Подписчики принялись поздравлять девушку. Некоторые не поверили, что живот возлюбленной Алексея Воробьева настоящий, а не накладной. Они удивились, что Зубарева так долго смогла скрывать свое интересное положение.
Известно, что у доктора уже есть двое детей от предыдущего брака. Наталья развелась с супругом после десяти лет совместной жизни. Алексей Воробьев же не был женат.
Ранее журналистам стало известно, что влюбленные поклялись друг другу в вечной любви в Лас-Вегасе. Затем новоиспеченные супруги якобы провели там медовый месяц, после чего вернулись в Москву.
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