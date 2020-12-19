Народ плюнул на "похороны" Пьехи

Артист стал жертвой фейковой новости, но стал переживать по другой причине. В видео, опубликованном в одном из ютуб-каналов 13 декабря, сообщили, что внук советской певицы умер.
Такая шокирующая информация о судьбе 40-летнего Стаса Пьехи должна была бы вызвать волну комментариев и сообщений в соцсетях, но этого не произошло. Более того, "похоронный" ролик посмотрело в первый день всего 9 тысяч человек.
Увидев известие о своей смерти через несколько дней, исполнитель поделился фейковой информацией в "Сторис" "Инстаграм". Он искренне расстроился из-за того, что народ плюнул на его "похороны". "Просмотров мало…", – посетовал Стас Пьеха.
Отметим, 2020 год стал очень тяжелым для всех артистов. И Стас Пьеха – не исключение. Он признался, что раньше зарабатывал преимущественно сольными выступлениями, теперь же у меня отменилось более ста концертов за год, не получилось сыграть запланированную акустическую программу в академическом зале.
Как писали "Дни.ру", артист погрузился в медицинскую сферу, которая позволила ему закрыть какие-то финансовые вопросы.
В январе у Стаса Пьехи запланировано несколько концертов при минимальной – в 25% – заполненности зала. И он очень надеется, что скоро этот кошмар закончится.
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