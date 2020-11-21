"Хочется нового": Родившая Ида Галич готовится увеличить грудь

Актриса Агата Муцениеце увлеклась созданием контента на ютуб-канале и начала снимать много видео. Участницей съемок одного из ее последних роликов стала телеведущая и певица Ида Галич. Как-только экс-супруга Павла Прилучного познакомилась с теледивой, сразу решила показать ее в своем блоге.
В кадре Ида Галич предстала в пиджаке с принтом "гусиные лапки", надетом поверх белой футболки. Знаменитость сделала экстравагантную прическу с множеством кудрявых прядей. Телеведущая нанесла яркий макияж. Звезда выложила по краю век нежно-розовые стразы. Агата Муцениеце говорила с певицей в неформальной обстановке. Ида Галич ела на камеру батончик в шоколадной глазури.
Телеведущая обсудила с Агатой Муцениеце отношение к детям и сильные чувства к своему сыну Леону. В начале 2020 года женщина впервые стала матерью, но не хочет на этом останавливаться. "Быть мамой классно, но сложно", – объявила Галич. В планах у нее родить второго ребенка, а после этого увеличить размер груди. "Что-то хочется нового", – призналась теледива. Однако Ида Галич подчеркнула, что в будущем ее желание может поменяться, тогда на операцию она не решится.
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