Апексимова назвала самый сексуальный орган у мужчины

Ирина Апексимова получила известность, сыграв роль в сериале "День рождения Буржуя". Актриса работала над этим проектом вместе с мужем Валерием Николаевым. Прожив в браке 12 лет, артисты оформили развод. Несмотря на это, они остались друзьями.
Ирина старается скрывать свою личную жизнь от общественности. В разговоре с журналистами она не поднимает эту тему. В беседе с "Известиями" актриса лишь призналась, что считает мозг самым сексуальным органом у мужчины. Так Апексимова намекнула, что проявляет интерес только к интеллектуальным, умным представителям сильного пола.
Стоит отметить, что в настоящий момент Ирина не принимает участия в съемках каких-либо фильмов. Актриса не скрывает: еще не было достойного предложения. Все силы Апексимова тратит на события в театре на Таганке, директором которого является с марта 2015 года. Она не только руководит, но и играет в спектаклях.
Ирине Апексимовой исполнится 55 лет 13 января 2021 года. Актриса перестала переживать о идущем времени и возрасте лишь в 41 год. Именно тогда она поняла, что назад дороги нет.
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