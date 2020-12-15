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Растрепанная Арзамасова заговорила о переменах: Счастье всегда внутри тебя

Растрепанная Арзамасова заговорила о переменах: Счастье всегда внутри тебя

Лиза Арзамасова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лиза Арзамасова в личном блоге рассказала об ожиданиях от будущего года. Артистка задалась вопросом, что вообще рождает то самое "новогоднее настроение".
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На снимке актриса предстала в полуобнаженном виде. Звезда лукаво смотрит в кадр, прикрывая интимные части тела легким шарфиком. Центральное место в кадре занимает прическа – волосы уложены волнами и слегка растрепаны.

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"Предвкушение Нового Года... Оно у вас уже есть? Что это вообще? Как это удивительное состояние настигает из года в год? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – пишет Лиза Арзамасова.

По словам артистки, человеку дважды за 365 дней дается шанс на чудо – в день рождения и в новый год. "Поднял бокал, зажмурился, вложил всю силу духа и мысли в загаданное, глоток шампанского и... процесс чудесного запустился" – говорит артистка.

Лиза Арзамасова добавила, что хотела бы загадать только одно желание, если бы точно знала, что все сбудется. "Счастье для всех, даром, пусть никто не уйдет обиженным", – процитировала знаменитость слова из произведения братьев Стругацких.

Поклонники особенно отметили внешний вид актрисы, заявив, что такая прическа ей очень идет. "Счастье всегда внутри тебя", "Ух, какой образ! Очень интригующий!", "Ох, ни хрена себе, как красиво разлохматило! Что-то в этом определенно есть", "Лиза прекрасна и очаровательна", "Как всегда великолепна", "Восхитительные локоны, Лиза", "Вы в этом фото так пикантно выглядите", – написали в комментариях.

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Автор: 15 декабря 2020, 18:46 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Арзамасова целовалась с молодым красавцем на виду у всех

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