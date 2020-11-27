Доведенная Айза объявила об уходе

В настоящий момент Айза Долматова принимает участие в съемках нового сезона реалити-шоу "Яжемать". Телеведущая призналась, что этот проект станет для нее последним, поскольку проблемы со здоровьем начались именно из-за плотного графика.
После съемок Айза чувствует себя очень уставшей. Более того, у нее участились панические атаки. Очередной приступ тревоги настиг Долматову прямо во время работы, поэтому она окончательно приняла решение уйти с телевидения.
Долматова также призналась подписчикам своего инстаграм-аккаунта, что никогда не хотела быть знаменитой. Сейчас она не чувствует себя счастливой. Главное для нее – больше времени проводить с детьми.
"Мне было так плохо, что я на миг задумалась о том, что мне надоело жить. Мне не нравится то, чем я занимаюсь. Не об этом я мечтала", – написала Айза в "Инстаграм".
Рядом с телезвездой находится избранник, певец Олег Майами. Айза познакомилась с экс-участником реалити-шоу "Дом-2" в прошлом году, когда она находилась в процессе развода с экс-возлюбленным Дмитрием Анохиным, отцом ее трехлетнего сына Элвиса. К слову, также Долматова воспитывает наследника от рэпера Гуфа, десятилетнего Сэма.
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