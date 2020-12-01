Сорванные шторы и матрас в крови: Дочь Легкоступовой впервые показала место смерти матери

Певица Валентина Легкоступова умерла 14 августа на 55-м году жизни. Она впала в кому в больнице, куда ее привезла родная дочь Анетта Бриль, которая нашла женщину в невменяемом состоянии всю избитую. Теперь все подозрения падают на вдовца артистки Юрия Фирсова, который находился с ней в тот злополучный день.



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