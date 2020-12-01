Сорванные шторы и матрас в крови: Дочь Легкоступовой впервые показала место смерти матери

Врачи диагностировали у Валентины Легкоступовой черепно-мозговую травму, от которой она и скончалась. Дети певицы считают, что звезду мог толкнуть или нанести ей другие увечья ее вдовец Юрий Фирсов. Следователи обнаружили в квартире певицы замотанную в полотенце гантелю, всю в крови.
Дочь Валентины Легкоступовой Анетта Бриль в эфире шоу "Док -ток" на Первом канале впервые показала кадры из московского жилища певицы, где она и получила смертельные увечья. Перед зрителями программы открылась страшная картина.
На кадрах в квартире творился беспорядок. На матрасе видны пятна крови. Ведущая программы Ксения Собчак сидела с открытым ртом, смотря на ужасающие кадры.
"Мне в этой квартире изначально вообще все смутило. Там шторы сорваны с кровати, это что надо делать, чтобы сорвать штору?" – задалась вопросом шокированная дочь Легкоступовой.
Анетта Бриль также поведала, что когда она и ее родные приехали забирать Валентину Легкоступову из той квартиры, Юрий Фирсов не препятствовал им. Он был в состоянии алкогольного опьянения и говорил заторможенно. Самой певицы рядом не было. Фирсов указал на ванную. Там и нашли Валентину Легкоступову всю в синяках. Она не помнила, что с ней случилось, и сказала, что она вроде бы упала.
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