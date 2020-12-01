"Будь счастлив так, как ты хочешь": Верник показал полуголого сына на шесте для стриптиза

Игорь Верник в личном блоге опубликовал несколько снимков сына в честь дня рождения. Артист с юмором поздравил единственного ребенка с совершеннолетием.

Актер продемонстрировал подписчикам несколько селфи со взрослым сыном, а также подборку моментов из детства мальчика. На фотографиях ребенок забавно корчит рожицы и кривляется.

По словам Игоря Верника, ему с трудом удается сдерживать в себе чувства к Григорию – насколько сильно он любит наследника. Он отметил, что безумно гордится мальчиком. "Будь счастлив так, как ты этого хочешь!" – написал актер. Также артист наказал сыну беречь себя.

Особое внимание поклонников привлекла фотография парня на пилоне. На снимке юноша в одних трусах висит головой вниз, широко расставив ноги. Именинник с юмором отреагировал на поздравление родителя. "Папа, спасибо!! Люблю очень!! Особенно спасибо за фотку на шесте !" – написал Григорий.

Поклонники присоединились к поздравлениям, многие отметили, что сын Игоря Верника – настоящий красавец. "Похож больше не на папу, а на дедушку– красавца! Счастья сыночку (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Такой классный парень, а голос– просто 🔥, папина копия", "Мои поздравления! Удачи во взрослой жизни!", "С наилучшими пожеланиями, и здоровья сыну, с именинником", – написали в комментариях.