На могиле чистокровного еврея Жванецкого поставили православный крест

Михаил Жванецкий родился в чистокровной еврейской в семье врачей Мане Моисеевича и Раисы Яковлевны Жванецких. Он являлся членом Российского Еврейского Конгресса, часто ходил в синагогу и соблюдал еврейские традиции. Поэтому его президент Юрий Каннер одним из первых выразил соболезнования родным сатирика. А Президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода даже написал письмо молодой жене сатирика.
Как говорили в окружении сатирика, на похороны ожидалось приглашение раввина, чтобы тот прочел над гробом традиционную поминальную молитву "Кадиш". На похоронах Иосифа Кобзона, кстати, "Кадиш" читал его сын Андрей, при этом присутствовали все раввины столицы.
Каково же было удивление немногочисленных гостей панихиды, когда на могиле знаменитого сына иудейского народа появился деревянный православный крест. Так же как у мэра Москвы Юрия Лужкова. А на могиле режиссера Марка Захарова такой же крест недавно сменили на мраморный.
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