"Я так далеко от этого г***а!": затейник Панин высказался о рукоблудстве Дзюбы

Видео, на котором гоняет лысого футболист российской борной Артем Дзюба, стало сенсацией минувших выходных. Люди пересылали друг другу ролик, на котором форвард "Зенита" ублажает себя на большой кровати. Одни завидовали достоинству спортсмена, другие хотели оказаться с ним рядом и помочь.
Но кажется, самой достойной компанией для Дзюбы стал бы Панин. Они могли бы обмениваться опытом, открывая друг друга с разных сторон. Алексей Панин ведь знаком с разными проявлениями любви, поэтому мог бы дать мастер-класс от асса.
Увы, артист сейчас далеко – в Испании. И все, что может сделать на расстоянии нескольких тысяч километров – надеть майку российской футбольной сборной, чтобы хоть так быть ближе к мужественно душащему одноглазого змея коллеге по плотским утехам.
"Я так далеко от этого говна, – уверяет Панин. – Но насколько же российская пресса стала дном. Ведь практическим каждый мужчина отправляет женщинам свои интим-фото женщины отправляют мужчинам, всем занимаются мастурбацией, сексом, все получают удовольствие!"
"Люди, занимайтесь мастурбацией и сексом, будьте счастливы и радуйтесь жизни!" – обратился артист к народу. И, видимо, пошел любить себя левой под ролик с сексуальным футболистом.
Популярные темы форума
Вы за Байдена или за Трампа?
Сын 12 лет научился анонировать.
Наказываю дочь ремнём.
Кому на Руси жить хорошо?
Какие мужчины
Порем своего сына.
Мне 40 и я терпеть не могу детей
Дрожжина воровка и прохиндейка. Почему?
Сколько лет вы планируете провести в браке?
Умер Жванецкий