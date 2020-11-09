В могилу со Жванецким закопают 400 тысяч

На Новодевичьем кладбище столицы идут последние приготовления к прославленного похоронам писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Посторонних на траурной церемонии не будет. Но некоторые подробности удалось выяснить.

Для похорон артиста его многочисленными детьми и женами был выбран элитный гроб орехового цвета. На сайтах ритуальных контор его стоимость доходит до 400 тысяч рублей. Столь высокая цена объясняется премиальным качеством изделия и дорогими материалами. Это произведение искусства! Гроб сделан из массива ясеня и декорирован европейскими латунными держателями и наконечниками. Внутри отделан бархатом, шелком и креп-сатином.

Как говорил гробовых дел мастер Безенчук в фильме "12 стульев": "Против нашего товара ни одна фирма выстоят не может! Клозет ставим – раз. Кистями кантуемся – два. У нас первый сорт! Прима! В нем жить можно!"

Место на Новодевичьем кладбище, которое и станет последним пристанищем Жванецкого, выделяется только с особого разрешения правительства Москвы. Этот существующий еще с XV века погост считается самым звездным и статусным. Тут покоятся Борис Ельцин, Дмитрий Хворостовский, Юрий Никулин, Раиса Горбачева, Людмила Гурченко и многие другие прославленные политики, музыканты, актеры и спортсмены.

Новодевичье является и самым дорогим кладбищем России. Стоимость захоронения здесь называется только негласно и составляет, как говорят, примерно 30 миллионов рублей. Хотя для людей с большими заслугами перед Отечеством, к которым, конечно, относится и Жванецкий, оно обходится бесплатно.